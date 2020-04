Zenga: “Giocare ogni 2-3 giorni non sarebbe un problema”

TORINO- Il mister del Cagliari Walter Zenga, ai microfoni di Sportmediaset, ha fatto il punto sulla situazione del campionato italiano: “Come si può ripartire non è mia competenza. Ho già preparato dei programmi di allenamento, quandi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici, non solo a livello economico, ma non vedo grossi ostacoli nel giocare ogni 2-3 giorni, se a luglio e agosto fa caldo allora si può giocare di sera. Messi? Avere nello stesso campionato due del livello suo e di Cristiano Ronaldo sarebbe una grandissima sfida”.

