Zampa: “Difficile una ripresa del campionato di calcio. Per qualche tempo vi si potrà rinunciare ancora”

TORINO- Sandra Zampa, Sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, legando il discorso anche alla possibile ripresa del campionato: “Siamo ancora nella fase 1 e la discesa si preannuncia molto lenta. La fase 2 inizierà il 3 maggio, ma questo non significa tornare alla vita che conoscevamo immediatamente. Penso sia molto difficile una ripresa del campionato di calcio, non vedo questo dibattito come prioritario. Credo vi si possa rinunciare ancora per un altro mese e comunque gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in sicurezza” le sue dichiarazioni a RaiNews 24.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<