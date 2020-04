Vlahovic: “Dobbiamo pensare che andrà tutto bene, non vedo l’ora di tornare allo stadio”

TORINO- Dusan Vlahovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina, affrontando il tema del Coronavirus: “Sto bene, spero anche voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi e di vedervi allo stadio. In questo momento sto vivendo in maniera particolare, ma il tempo passa, guardo serie, film, ascolto musica e mi alleno. Devo essere pronto se si ricomincia. Chi sta combattendo contro il virus deve avere forza e pensare che andrà tutto bene, i medici stanno facendo un lavoro straordinario. Continuiamo a sostenere iniziative come Forza e Cuore”.

