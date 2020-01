Villas Boas: “Noi dipendiamo da Payet, il Barcellona da Messi e la Juve da Ronaldo”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia Villas Boas ha parlato di Dimitri Payet, talento in forza nella sua rosa. Il mister portoghese, esprimendosi sul talento del francese, ha fatto un piccolo paragone con due mostri sacri del calcio moderno: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “I giocatori di qualità come lui fanno sempre la differenza, è la normalità. Può deciderti la gara in qualsiasi momento con un assist o un gol, ci è mancato molto. Si, siamo dipendenti da lui, ma non mi preoccupa la cosa. Il Barcellona dipende da Lionel Messi, la Juve invece dipende da Cristiano Ronaldo”.