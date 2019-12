Verso Samp-Juventus, i convocati di Ranieri: diverse le assenze

TORINO- Siamo giunti alla sedicesima giornata, ultima di questo 2019 prima della pausa natalizia. Aprirà il turno la sfida di domani tra Sampdoria e Juventus, anticipata al mercoledì a causa dellìimpegno in supercoppa italiana di domenica dei bianconeri. Blucerchiati che, dopo il successo di misura nel derby, vanno a caccia di altri tre punti, fondamentali per allontanarli dalla zona calda della classifica. Claudio Ranieri, contro la sua ex squadra, dovrà rinunciare allo squalificato Vieira, oltre agli infortunati Bertolacci, Bereszynski e Barreto:

PORTIERI: Audero, Falcone, Seculin.

DIFENSORI: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

CENTROCAMPISTI: Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Pompetti, Thorsby.

ATTACCANTI: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni