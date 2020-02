Verso Juventus-Brescia, i convocati di Lopez: out quattro big

TORINO- Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha da poco diramato la lista dei convocati della sua squadra per il match di domani contro la Juventus. Quattro assenze importanti per le “rondinelle”, che per infortunio dovranno fare a meno di Cistana, Joronen, Tonali e Torregrossa. Queste le scelte complete: 2 Sabelli, 3 Mateju, 6 Ndoj, 7 Spalek, 8 Zmrhal, 9 Donnarumma, 12 Andrenacci, 14 Chancellor, 18 Ayé, 19 Mangraviti, 22 Alfonso, 23 Skrabb, 24 Viviani, 25 Bisoli, 26 Martella, 27 Dessena, 29 Semprini, 31 Bjarnason, 45 Balotelli.

