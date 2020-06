Verso Juve-Milan, Pioli ha ancora un dubbio in attacco

TORINO- Siamo giunti alla settimana della ripresa della stagione, che avrà il via venerdì con la gara di Coppa Italia tra Juve e Milan, valevole per il ritorno delle semifinali. Come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli ha ancora un dubbio in attacco. Il tecnico rossonero, per far fronte alle assenze degli squalificati Ibrahimovic e Castillejo, farà affidamento su Rebic e Calhanoglu, mentre Leao e Paquetà sono in ballottaggio per l’ultimo posto nel tridente.

