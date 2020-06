Verso Juve-Milan, l’idea di Pioli per sostituire Hernandez

TORINO- Tra una settimana esatta, Juve e Milan daranno nuovamente inizio alla loro stagione scendendo in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La formazione rossonera dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, tutti squalificati dopo le sanzioni rimediate nel pareggio dell’andata. Secondo Tuttosport, per rimpiazzare l’esterno francese, Stefano Pioli starebbe pensando di mandare in campo dal primo minuto Saelemaekers, visto anche il probabile forfait di Conti.

