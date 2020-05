Veretout: “Serie A? Preferirei andare in fondo alla competizione, ma siamo pronti ad adattarci a qualsiasi scenario”

TORINO- Jordan Vertout, centrocampista della Roma, ha parlato del possibile futuro della Serie A ai microfoni di Le Parisien: “Di questi tempi si sentono molte opzioni. A mio parere, la soluzione migliore sarebbe quella di andare in fondo alla competizione, terminando le 12 gare rimaste. Ma non vedo perchè dire di no ai play-off. Siamo pronti ad adattarci a qualsiasi decisione. A causa dell’epidemia abbiamo dovuto anche saltare la trasferta di Europa League in Spagna, ma stoppare il calcio è stata la decisione giusta”.

