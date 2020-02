TORINO- Autore dell’illusorio gol del vantaggio veronese all’andata, il portoghese Miguel Veloso ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus: “A Torino non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, cioè la vittoria. Sappiamo che la Juve è una grande squadra e proveremo a fare del nostro meglio anche questa sera per metterli in difficoltà. Un mister con il carattere e la grinta di Juric è molto importante per tutte le squadre”.