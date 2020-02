Valdifiori: “Ci servono punti, proveremo a colpire la Juve nei suoi punti deboli”

TORINO- Mirko Valdifiori, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la gara con la Juve che inizierà tra pochi minuti: “La classifica dice che abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per prenderli, anche contro la prima della classe. Abbiamo studiato l’avversario come facciamo sempre, cercando di colpirlo dal primo minuto nei punti deboli. Serve la testa giusta per continuare su questo cammino appena iniziato. Di Biagio? Il mister ci ha fatto credere nella salvezza, alzandoci il morale in un momento in cui eravamo giù. Ora sta a noi trasmettere queste sensazioni sul campo”.

