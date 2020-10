TORINO – (ANSA) – Italia batte Irlanda 2-0 in una partita valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21 giocata a Pisa. In campo, per gli azzurri, la nazionale Under 20 di Alberto Bollini con gli innesti di Cutrone, Sottil, Ricci e Tonali dopo i casi di positività registrati nell’Under 21. A decidere il match sono state le reti di Sottil e Cutrone. (ANSA).