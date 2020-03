Ulvieri: “Taglio stipendi? Vedremo. Ripresa il 3 maggio? Ci metterei la firma”

TORINO- Renzo Ulivieri, presidente dell’associazione italiana allenatori, ha parlato tramite l’ANSA della possibile taglio degli stipendi dei calciatori e della ripresa del campionato: “Taglio agli stipendi? Bisognerà mettersi a un tavolo tutti e riflettere. C’è poco da fare. Bisognerà parlarne perché le cose sono cambiate. Ascoltiamo e vediamo: guai a prendere posizioni assolutiste e di contrapposizione. In un momento del genere certe valutazioni si possono anche fare. Non dico né si, né no, dico parliamone. Ci possiamo muovere all’interno del decreto del governo – riferisce Ulivieri all’Ansa – dove si parla anche di sicurezza di chi lavora. C’è anche un discorso tecnico, bisogna vedere quando si ricomincia. Una settimana più o meno non cambia nulla. I tempi si dilateranno. Sono tutte valutazioni che andranno fatte al momento. È presto per parlarne. Bisogna che gli allenatori ne parlino con i propri calciatori, lo staff e anche con tutti i lavoratori del mondo, dai magazzinieri agli addetti al campo. È una questione morale. Concludendo con una battuta ricordo che la Danimarca vinse l’Europeo senza alcuna preparazione. Ripresa il 3 maggio? Speriamo. Io ci metterei la firma”.

