Ulivieri: “Serie A? Tra 15 giorni faremo ipotesi, adesso bisogna attenersi a quello che dice il Governo”

TORINO- Renzo Uivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della ripresa del campionato: “È ancora troppo presto per fare delle ipotesi, non stiamo programmando nulla. Tra 15 giorni ne potremo riparlare. I presidenti di Serie A devono prendere atto come tutti della situazione che stiamo vivendo, attenendosi a quello che dice il Governo. I discorsi dei presidenti non contano nulla, conta solo il parere degli esperti.”.

