TORINO – L’Atalanta ha ottenuto il via libera ufficiale da parte della UEFA per giocare le partite casalinghe di Champions League nel nuovissimo Gewiss Stadium (ex Atleti Azzurri d’Italia): “Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalanta impegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla UEFA nel pomeriggio di oggi”.