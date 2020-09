Ufficiale: Italia-Olanda si giocherà al Gewiss Stadium

TORINO – “Il 14 ottobre per la UEFA Nations League A distanza di 14 anni Bergamo torna ad ospitare la Nazionale. Italia-Olanda del 14 ottobre, gara valida per la quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A dell’UEFA Nations League, si giocherà al Gewiss Stadium. È un grande motivo di orgoglio e soddisfazione poter avere a Bergamo gli Azzurri per la terza volta nella storia della città.

L’ultimo precedente risale al 15 novembre 2006 quando la Nazionale allenata allora dl bergamasco Roberto Donadoni, affrontò la Turchia in amichevole, pareggiando 1-1. La prima volta nello stadio bergamasco invece risale al 24 gennaio 1987 quando l’Italia guidata da Azeglio Vicini affrontò Malta in una gara di qualificazione agli Europei, vincendo 5-0.

A ottobre gli Azzurri torneranno nel nostro stadio, il Gewiss Stadium, che ultimati i lavori estivi, è pronto ad accogliere l’Italia e gli azzurri di Roberto Mancini in una partita importante di UEFA Nations League (la gara si giocherà a porte chiuse)”. Lo riporta il sito ufficiale dell’Atalanta.