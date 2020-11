UFFICIALE: Guardiola rinnova con il Manchester City

TORINO- Il Manchester City, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo del contratto di Pep Guardiola: “Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un nuovo accordo biennale con il Club. Il contratto, che ora scade nell’estate del 2023, vede l’impegno di Guardiola per il City esteso a sette anni dal suo arrivo nel 2016. Da quando è arrivato al Manchester City, Pep ha avuto un effetto trasformativo sullo stile di gioco del Club e ha guidato la squadra verso otto importanti trofei, stabilendo una serie di record significativi lungo la strada. In totale, la squadra ha vinto 181 delle 245 partite sotto la sua guida – una percentuale di vittorie del 73,87 percento – vincendo un pezzo d’argento ogni 31 partite che ha supervisionato”. E Guardiola ha dichiarato: “Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito subito il benvenuto nel Club e nella città stessa – dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalle persone. di Manchester e il presidente e proprietario. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di quel successo. Avere quel tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che potrei desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato in me per continuare per altri due anni dopo questa stagione. La sfida per noi è continuare a migliorare ed evolvere, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo”.