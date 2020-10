TORINO- In queste ore l’UEFA ha annunciato l’ufficialità dell’annullamento degli Europei under19 a causa dell’emergenza Coronavirus, ora tornata a farsi sempre più minacciosa. La fase finale si sarebbe dovuta giocare nei prossimi mesi in Irlanda del Nord, ma il comitato esecutivo non ha dato l’ok allo svolgimento. E ora, Italia Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo rappresenteranno l’Europa d’ufficio ai Mondiali di categoria.