UEFA: “Vogliamo portare a termine Champions ed Europa League”

TORINO- Zoran Lakovic, National association director della UEFA, ha parlato della ripresa delle competizioni europee ai microfoni di BLIC: “Stiamo monitorando le varie situazioni in Europa e abbiamo pronti una lista di scenari su come far ripartire Champions ed Europa League. L’idea attuale, già comunicata alla Federazioni, è quella di ripartire ad agosto con le finali alla fine del mese. Ci auguriamo che la situazione non cambi, ma in caso abbiamo già pronte delle alternative”.

