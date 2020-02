UEFA sanziona il Manchester City: niente Champions per due stagioni

TORINO – Dopo il rinvio alla camera giudicante più appropriata di questa estate, la UEFA ha sanzionato le violazioni, definite gravi, del Manchester City al Fair Play Finanziario. Il club inglese verrà escluso da tutte le competizioni europee per i prossimi due anni. Aggiunta anche un’ammenda da 30 milioni di euro per la mancata collaborazione da parte della società. Tegola pesantissima dunque per i ‘Citizens’, che avevano sempre suscitato polemiche per le faraoniche, oltre che poco competitive, operazioni di mercato.

