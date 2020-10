TORINO- Come riportato dal quotidiano La Stampa, l’UEFA ha dato l’ok all’ingresso negli stadi del 30% della capienza dei tifosi in occasione della prossima edizione della Champions League. L’esperimento fatto in occasione della Supercoppa Europea ha convinto. Non saranno però inclusi i tifosi ospiti che per il momento dovranno continuare a seguire le proprie squadre dalla tv. L’ultima parola spetterà comunque alle autorità dei singoli stati.