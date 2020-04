UEFA, l’ultimatum alle federazioni: un mese per decidere il futuro dei campionati

TORINO- Dopo quasi due mesi dalla sua interruzione a causa del Coronavirus, il campionato italiano non conosce ancora il proprio destino. Ai piani alti si sta decidendo in merito al possibile rientro in campo, con l’UEFA che intanto ha lanciato un ultimatum. Come riportato da Sky Sport, infatti, il massimo organo del calcio europeo avrebbe comunicato alle varie federazioni di decidere, entro il 25 maggio, del proseguimento o meno della stagione.

