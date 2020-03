UEFA, il primo aprile nuova teleconferenza con le 55 federazioni

TORINO- La UEFA, tramite un comunicato ufficiale, ha voluto diffondere la notizia di un nuovo incontro (ovviamente in teleconferenza) per discutere della ripresa dei campionati e delle competizioni europee: “La UEFA ha invitato i segretari generali delle 55 federazioni affiliate in videoconferenza mercoledì 1 aprile alle 12. L’ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite. Il vertice esaminerà anche gli sviluppi in tutte le competizioni UEFA per club e per nazionali e valuterà i progressi a livello FIFA ed europeo in ambiti quali i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimenti”.

