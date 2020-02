UEFA, il Manchester City punta alla sanzione congelata

TORINO – Pochi giorni fa il Manchester City è stato ufficialmente sanzionato dall’UEFA per gravi violazioni alle norme del Fair Play Finanziario. La prima sentenza ha escluso il club da tutte le competizioni europee per le prossime due stagioni. Adesso è il momento della controffensiva dei Citizens, che ricorreranno in appello al TAS. Il tribunale arbitrario dello sport potrebbe anche congelare la squalifica in attesa di nuovi riscontri in arrivo dalle indagini. Ipotesi decisamente gradita alla dirigenza del City, che avrebbe la possibilità di contare sugli introiti della Champions League per almeno un’altra stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<