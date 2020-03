TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, l’UEFA starebbe pensando ad una nuova soluzione per portare a termine questa edizione della Champions League, al momento interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Le gare potrebbero giocarsi in una sola partita dai quarti in poi ed in campo neutro, così da arrivare alla finale che si dovrebbe disputare ad Istanbul.

