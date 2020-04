UEFA, arriva l’ultimatum: decisioni sui campionati entro il 25 maggio

TORINO- Nuovi importanti sviluppi in merito alla possibile ripresa dei campionati di calcio in Europa. Mentre la Francia ha annunciato oggi la sospensione definitiva di Ligue1 e Ligue2, negli altri paesi c’è ancora incertezza. Un sentimento che l’UEFA vuole però cancellare, come riferito dall’agenzia Reuters. Il presidente Ceferin, infatti, ha lanciato un ultimatum alle Federazioni, che dovranno presentare entro il 25 maggio la loro decisione in merito alla ripresa dei campionati e le modalità (formato e data di ripartenza).

