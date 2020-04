UEFA, appuntamenti delle Nazionali rinviati a data da destinarsi

TORINO- Attraverso i propri canali ufficiali, l’UEFA ha comunicato la decisione di rinviare a data da destinarsi gli impegni delle Nazionali: “Dopo l’incontro di oggi in videoconferenza con i segretari generali di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA e le raccomandazioni formulate dai gruppi di lavoro creati il ​​17 marzo, il Comitato Esecutivo UEFA ha preso una serie di decisioni, come segue.

In materia di competizioni:

• Tutte le partite della nazionale per uomini e donne che si giocheranno nel giugno 2020 sono rinviate a ulteriore comunicazione. Ciò include gli spareggi per UEFA EURO 2020 e le partite di qualificazione per UEFA Women’s EURO 2021.

• Tutte le altre partite di competizioni UEFA, comprese le partite amichevoli internazionali centralizzate, rimangono rinviate fino a nuovo avviso.

• Competizioni nazionali giovanili:

(i) il torneo finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA previsto per maggio 2020 è annullato;

(ii) la fase finale del campionato europeo femminile Under 19 in programma per luglio 2020 è stata annullata;

(iii) il torneo finale del Campionato europeo femminile UEFA Under 17, previsto per maggio 2020, è rinviato fino a nuovo avviso (in quanto si tratta di una competizione di qualificazione per la Coppa del Mondo femminile FIFA U 17);

(iv) il torneo finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA in programma per luglio 2020 è rinviato a ulteriore comunicazione (in quanto si tratta di una competizione di qualificazione per la Coppa del Mondo U20 della FIFA).

• Le finali della UEFA Futsal Champions League in programma per aprile 2020 sono posticipate fino a nuovo avviso.

• Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono posticipate fino a nuovo avviso, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<