Tuttosport, la prima pagina: “Zaniolo, la verità!”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport apre con l’esclusiva del possibile affare Zaniolo-Juve. La Roma avrebbe rifiutato un’offerta presentata dalla società bianconera, che però non molla la presa e attende il momento giusto per la nuova offensiva. Restando sull’argomento mercato, l’Inter potrebbe prestare Nainggolan al Torino, mentre per arrivare a Morata Marotta starebbe pensando di offrire Vecino all’Atletico. Capitolo Coppa Italia: Sarri pronto a schierare il tridente Costa-Dybala-Ronaldo contro il Milan:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<