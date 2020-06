Tuttosport, la prima pagina: “Verratti Juve, Morata Inter”

TORINO- Il mercato è protagonista sulla prima pagina di Tuttosport in edicola quest’oggi. In casa Juve, con il possibile passaggio di Allegri al Psg, sta avanzando l’idea di uno scambio tra Miralem Pjanic (pupillo del tecnico livornese) e Marco Verratti. L’Inter, però, non vuole restare a guardare e sarebbe pronta a rispondere con il colpo Morata. L’ex bianconero, visto il probabile arrivo di Cavani, sarebbe di troppo all’Atletico Madrid. Capitolo Serie A, la FIGC sarebbe pronta a bocciare l’idea del blocco delle retrocessioni proposta dalla Lega Serie A:

