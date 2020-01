Tuttosport, la prima pagina: “Ronaldo: Juve, adesso sveglia!”, “Belotti e Sirigu, salvate il Toro!”

TORINO- Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedicata alle due torinesi, entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Ronaldo lancia l’avviso alla Juve: “Adesso sveglia!” caricando la squadra dopo il brutto ko di Napoli. Auguri poi a Buffon, che compie oggi 42 anni. Torino che, dopo il deludente 7-0 casalingo con l’Atalanta, deve farsi forza, con Belotti e Sirigu invitati a “salvare il Toro” già da stasera in coppa Italia contro il Milan. Grande riaslto anche per il ricordo di Kobe Bryant, con la notizia della possibile dedica di una piazza da parte del sindaco di Reggio Emilia, all’ex campione di basket: