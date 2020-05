Tuttosport, la prima pagina: “Occhio, così rischiate le coppe!”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre con un messaggio da Nyon al calcio italiano. In caso di decisione di sospendere il campionato a causa della positività dei calciatori, infatti, i club italiani ancora presenti in Europa rischiano l’esclusione dalle competizioni. La Serie A, intanto, dovrebbe riprendere il 13 giugno come deciso ieri dala riunione di Lega. Spazio poi ad un’intervista esclusiva a Viktorija Mihajlovic, che racconta a 360 gradi suo padre Sinisa:

