Tuttosport, la prima pagina: “Juve-Inter, comprate italiano!”

TORINO- La prima pagina di oggi di Tuttosport si apre con un’intervista esclusiva a Marcello Lippi, che consiglia Juve ed Inter sui possibili acquisti. L’ex Ct ha detto di puntare su Chiesa e Tonali, da lui considerati i migliori talenti emergenti del calcio italiano, anche per merito di Roberto Mancini. Spazio poi alla possibile ripresa del campionato, che dovrebbe riprendere dalla Serie A alla Serie C, mentre non c’è ancora una decisione in merito a quello femminile. Capitolo mercato: Torino su Gagliardini, Inter su Junior Firpo, considerato la possibile contropartita per portare Lautaro a Barcellona:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<