Tuttosport, la prima pagina: “Il giro dei 9”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando del possibile valzer di attaccanti in Serie A. La Juve è alla ricerca di un numero 9 e il profilo al momento più vicino è quello di Dzeko (che potrebbe essere sostituito a sua volta da Milik), con l’alternativa Jimenez. L’Inter, in attesa della finale di domani con il Siviglia, ha intanto comunicato l’incedibilità di Lukaku al Real. La finale di Champions, che si giocherà domenica, vedrà invece opposto il Bayern Monaco al Psg. Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Da sogno a realtà, Paratici potrebbe fare davvero un colpo impossibile: arrivano conferme, ecco l’offerta! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<