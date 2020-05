Tuttosport, la prima pagina: “Ibra torna, Higuain no!”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre con il punto sul ritorno in Italia di alcuni calciatori ancora attualmente all’estero. Si citano gli esempi di Ibrahimovic (che sta per tornare) e Higuain (al quale verrà concesso un ulteriore permesso). Atteso in Italia Rabiot, di cui si parla anche in ottica cessione, visti gli interessi di Everton e United. A tenere banco, poi, sono le scelte del presidente del Brescia Massimo Cellino, ora favorevole alla ripresa del campionato a differenza di quanto comunicato nelle scorse settimane:

