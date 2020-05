Tuttosport, la prima pagina: “Guarito!”

TORINO- Anche su Tuttosport, l’argeomento principale della prima pagina di oggi è la negatività di Paulo Dybala al nuovo tampone per il Coronavirus. Il giocatore è così risultato guarito dopo oltre un mese dallìannuncio della sua positività. Rientrati a Torino Matuidi e Khedira, anche il mercato ha un ruolo importante in casa bianconera. Chiesa resta un obiettivo concreto per l’attacco, mentre a centrocampo non è da escludere lo scambio Arthur-Pjanic:

