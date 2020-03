Tuttosport, la prima pagina: “Finirà così”

TORINO- Sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport protagonista è il vice-presidente dell’UEFA Michele Uva, che ha svelato che si sta lavorando per completare al meglio Champions ed Europa League, gestendo anche la situazione delle qualificazioni alle edizioni della prossima stagione. Tanto spazio per il mercato, con la Juve e le milanesi protagoniste (Tonali, Bonaventura e Giroud i nomi rispettivamente in ballo). Anche le dichiarazioni di Oriana Sabatini sullo stato di salute suo e di Dybala hanno poi avuto grande risalto:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<