Tuttosport, la prima pagina: “Dybala, la verità!”

TORINO- La prima pagina di Tuttosport di oggi è dedicata a Paulo Dybala, risultato ancora positivo al tampone per il Coronavirus. L’argentino, però, è in buona forma e si allena per ritrovare la miglior condizione. Spazio, naturalmente, al futuro del campionato, con il mondo del calcio che spinge per la ripresa al contrario di quanto vorrebbe il Ministro Spadafora. Infine, intervista esclusiva ad Ariedo Braida, che parla del possibile approdo in bianconero del brasiliano Arthur:

