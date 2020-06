Tuttosport, la prima pagina: “Dammi la coppa!”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando della Coppa Italia, in palio stasera nel match tra la Juventus ed il Napoli. Sia Maurizio Sarri che Rino Gattuso vanno a caccia del loro primo trofeo da allenatori in Italia. Capitolo Milan: il club rossonero avrebbe raggiunto l’accordo per l’approdo di Rangnick sin panchina a partire dalla prossim stagione. Serie A, la partita tra Sassuolo ed Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Tv8:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<