Tuttosport, la prima pagina: “Ciao Arthur, ecco Jorginho!”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport apre con il mercato della Juventus. Congelato al momento lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona, a causa delle resistenze del brasiliano a trasferirsi a Torino. Ecco quindi che, in pole position per la mediana, passa ora Jorginho, pupillo di Maurizio Sarri. Sono poi riportate le parole del presidente della FIGC Gravina, deciso a rimettere in piedi il mondo calcistico, visti gli oltre 500 milioni di euro già persi:

