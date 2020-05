Tuttosport, la prima pagina: “Arthur-Juve più vicini”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre con le ultime notizie sul futuro di Arthur, centrocampista finito nel mirino della Juve per il post-Pjanic. Il giocatore, che si è allenato con le riserve del Barcellona, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Capitolo Rabiot: il francese lavora alla Continassa come i suoi compagni, ma il futuro è ancora in bilico. Infine, il punto sulla Liga spagnola, pronta a scendere nuovamente in campo il prossimo inizio di giugno:

