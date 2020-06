Tuttosport, la prima pagina: “3 assi per la coppa”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport apre con la situazione in casa Juventus in vista della Coppa Italia. Sarri, negli ultimi allenamenti, sta sperimentando con insistenza il tridente Ronaldo-Dybala-Douglas Costa, che probabilmente partirà da titolare contro il Milan. Proprio parlando dei rossoneri, Thiago Silva sarebbe pronto a tornare a Milano, mentre Donnarumma è nel mirino del Psg. Caso Gasperini: il tecnico dell’Atalanta avrebbe contratto il Coronavirus a Valencia in occasione del match di Champions con la sua Atalanta:

