Tuttosport, la prima pagina: “18 maggio: scatta la fase 2 del calcio”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport apre con gli ultimi aggiornamenti sulla ripresa del campionato di Serie A. Il ministro Spadafora ha sottolineato l’importanza dello sport in questo momento, con la Fase 2 del calcio pronta a partire dal 18 di maggio. Focus su Cristiano Ronaldo, di cui è stata analizzata la situazione in Portogallo e la mega villa in cui ospita tutti i parenti, e spazio alle dichiarazioni di Lapo Elkann e il suo progetto contro il Coronavirus:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<