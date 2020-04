Totti: “Senza calcio è difficile stare, ma la salute viene prima”

TORINO- In una diretta su Instagram in compagnia dell’attore Salvatore Esposito, Francesco Totti ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Senza calcio e sport l’Italia non sa stare, è normale, ma in questo momento la salute è la cosa che conta di più. In questo momento credo che accantonare tutto sia la soluzione migliore, perchè si dovrebbe tornare in campo senza i tifosi e senza potersi cambiare con i compagni. Riprendere tanto per riprendere non è la soluzione migliore”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<