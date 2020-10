TORINO – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino FC in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo. Ancora lavoro personalizzato per Izzo per il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Tutti i test Covid-19 effettuati oggi sul gruppo squadra hanno dato esito negativo”. Lo riporta il Torino sul proprio sito web ufficiale.