Torino, Giampaolo: “Auguri di pronta guarigione al nostro presidente. Lazio? Dobbiamo risalire”

TORINO – Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Lazio: “Domani mi aspetto di mettere un mattone. Non dieci, ma uno bisogna metterlo. Dobbiamo garantirci una risalita, anche se a piccoli passi ma costante. La squadra ha bisogno di riprendere fiducia, autostima e qualche certezza. In questo momento abbiamo bisogno di tutto per rinforzare e consolidare gli aspetti mentali, e anche la vittoria in Coppa Italia di mercoledì ci ha dato sicuramente una mano. Il calcio, molte volte, è soprattutto condizione mentale: è in grado di determinare tutti gli altri ambiti. Il presidente Cairo? Al nostro presidente facciamo gli auguri di una pronta guarigione”.