Tommasi: “Vogliamo capire se esiste la possibilità di tornare ad allenarsi nelle strutture”

TORINO- Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha così commentato ai microfoni di Radio24 la possibile ripresa del campionato: “C’è un problema di responsabilità. Se si va a correre al parco non è un allenamento per professionisti, mentre a Formello, per esempio, la società è responsabile dei suoi tesserati. Vogliamo capire se esiste la possibilità di far tornare a lavorare i calciatori nelle strutture, perchè dopo mesi a casa avrebbe un altro valore. Spadafora? Il Ministro ha motivato il suo pensiero, così come io ho motivato la mia risposta. Abbiamo chiesto di poter utilizzare il protocollo per gli atleti individuali. Abbiamo poi chiesto di aprirne uno per gli sport di squadra”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<