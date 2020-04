Tommasi: “Taglio stipendi? I calciatori stanno già facendo la loro parte”

TORINo- Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di Radio uno, rlasciando alcune dichiarazioni in merito al possibile taglio degli stipendi dei calciatori: “Quello che ha pubblicato la Lega non è una proposta, ma un suggerimento alle società. In un momento come questo si mette alla gogna un’intera categoria in questo modo per ottenere benefici economici, ma ci si dimentica che questi stipendi sono previsti dalle società stesse. C’è da trovare una soluzione, ma tutti devono essere disposti a fare la propria parte. I calciatori stanno già facendo la loro, come testimoniano tutte le discussioni che si stanno nei club di Serie A, Serie B e Lega Pro”.

