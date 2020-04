Tommasi: “Se in queste condizioni lo scudetto non venisse assegnato non sarebbe un dramma”

TORINO- Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista “Chi”, che uscirà domani in edicola. Ecco alcune anticipazioni: “Se il campionato non dovesse essere assegnato non sarebbe un dramma. Il vero dramma sono i morti e i malati, i titoli si assegnano solo se se ne presentano le condizioni. Sono tra i primi ad essere favorevoli alla chiusura. Credo che, nel caso in cui si riprendesse, non ci sarebbero i tifosi allo stadio. I tempi sono incerti e lunghi, ma dobbiamo avere a cura la salute di tutti”.

