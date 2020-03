Tommasi: “Coronavirus? L’UEFA potrebbe rinviare gli Europei”

TORINO- Ai microfoni dell’ANSA, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato in merito al possibile rinvio degli Europei fissati per la prossima estate: “L’UEFA dovrebbe considerare l’idea di rinviare Euro 2020 per dare più tempo ai campionati nazionali di riorganizzarsi. Il Coronavirus non è solo un problema dell’Italia, ma ormai si è diffuso in tutta Europa. Nel calcio, però, di spazio per i rinvii non ve ne è e si è deciso di andare avanti a porte chiuse. Il Coronavirus è un rischio anche per i calciatori visto che in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<