Tebas: “La Liga senza Messi non sarebbe un dramma”

TORINO – Javier Tebas, presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato ai microfoni di AFP su Messi: “Penso che se Messi lascia il Barca, il marchio Messi-Barcelona, che esiste e funziona molto bene in tutto il mondo, ne rimarrebbe molto colpito. Credo che Messi debba riflettere attentamente su ciò che vuole fare. Per noi invece non sarebbe un dramma. Cristiano Ronaldo se n’è andato, Neymar se ne è andato, e non è stata una tragedia. Neymar è partito per il PSG, e non credo che il campionato francese sia ora posizionato sul fronte della scena internazionale. È la realtà. Chi pensa che i giocatori siano quelli che fanno i campionati o il marchio di una competizione si sbaglia”.